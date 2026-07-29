Cuba domina el judo de Santo Domingo 2026; Venezuela cierra con el oro por equipos mixtos

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Santo Domingo, 28 jul (EFE).- Cuba confirmó este martes su condición de potencia regional al encabezar el medallero del judo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disciplina que concluyó con la victoria de Venezuela sobre México en la final por equipos mixtos.

La delegación cubana cerró los cuatro días de competencia con 11 medallas, repartidas en seis de oro y cinco de bronce, para finalizar en lo más alto de la clasificación.

Los títulos de Cuba llegaron por intermedio de Jonathan Chacón (-60 kg), Orlando Polanco (-66 kg), Marlon Herrera (-73 kg), Ian Silva (-100 kg), Andy Granda (+100 kg) y Dali Sentmanat (-52 kg).

La República Dominicana ocupó el segundo lugar del medallero con 12 metales, de las cuales tres fueron de oro, obtenidas por Robert Florentino (-90 kg), Ana Rosa (-57 kg) y Esmeralda Damiano (-70 kg).

Venezuela finalizó en la tercera posición con 11 medallas, incluidas tres de oro, gracias a los triunfos de Anriquelis Barrios (-63 kg), Karen León (+78 kg) y el equipo mixto, que se impuso por 4-3 a México en la última final del programa.

Colombia, Puerto Rico y Panamá completaron los seis primeros puestos del medallero, con una medalla de oro cada uno.

México, El Salvador y Guatemala ocuparon, en ese orden, el séptimo, octavo y noveno puesto del medallero, todos sin conquistar medallas de oro.

Con este nuevo dominio, Cuba ratificó su hegemonía histórica en el judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una disciplina incorporada al programa regional desde la edición de San Juan 1966 y en la que la isla ha mantenido un liderazgo sostenido tanto en las categorías masculinas como, especialmente, en las femeninas. EFE

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