Cuba eleva a 52 los muertos por dengue y chikunguña

La Habana, 17 dic (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) confirmó este miércoles cinco nuevos muertos en la actual epidemia de dengue y chikunguña, por lo que el total de fallecidos se elevó a 52.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, afirmó en la televisión estatal que la mayoría de los muertos son menores de 18 años. Del total (52), 34 murieron por complicaciones asociadas al chikunguña, mientras que el resto falleció por dengue.

Peña afirmó que la víspera se registraron 2.049 casos de síndrome febril inespecífico, el primer síntoma común de ambas arbovirosis, y 539 de chikunguña para un acumulado de 47.003 contagios por esta enfermedad.

En cuanto al dengue, la funcionaria comentó que la tasa de incidencia es de 5,23 infectados por cada 100.000 habitantes.

Esto supondría unos 507 nuevos infectados sobre una población total de 9,7 millones de personas, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que recoge cifras oficiales cubanas, indicó la semana pasada que, desde principios de año y hasta finales de noviembre, el número de contagios totales en lo que va de 2025 por esta enfermedad en Cuba ascendía a 25.995.

Las autoridades sanitarias han reiterado que las cifras de infectados son un subregistro, porque muchos enfermos no acuden a los centros médicos, principalmente por el deterioro de los servicios públicos en la isla.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica del país, lo que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, el control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y la atención a los enfermos, por falta de medicamentos y otros insumos sanitarios. EFE

