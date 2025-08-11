Cuba envía condolencias a Turquía tras terremoto al noroeste del país

2 minutos

La Habana, 11 ago (EFE).- El Gobierno cubano expresó este lunes su solidaridad con Turquía tras el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió a la región de Mármara y dejó un saldo preliminar de un fallecido, decenas de heridos y el derrumbe de varios edificios.

En un mensaje en la red social X, el presidente isleño, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el país caribeño envía «condolencias a los familiares de las víctimas».

De igual forma, el canciller, Bruno Rodríguez, señaló en la misma red social que la isla expresa «condolencias y solidaridad al Gobierno y pueblo» de Turquía por «las víctimas y daños materiales» ocasionados por el sismo del domingo al noroeste del país.

Al menos 52 personas han resultado heridas y una ha fallecido en el terremoto de magnitud 6,1.

El fallecido es un hombre de 81 años que quedó sepultado en uno de los edificios que se derrumbó en la ciudad de Balıkesir durante el terremoto, que se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro, Esmirna, Bursa y Kocaeli.

La víctima fue sacada con vida de entre los escombros pero falleció posteriormente en el hospital

Otras dos personas lograron salir por sus propios medios y los equipos de búsqueda y rescate salvaron a otros cuatro ciudadanos, uno de ellos el anciano fallecido luego, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Un total de 16 edificios han sufrido graves daños, 12 de ellos abandonados, según Yerlikaya.

El Gobierno ha informado que actualmente ya no hay operaciones de búsqueda y rescate en los edificios que se derrumbaron.

El sismo se produjo a las 19.53 del domingo (16.53 GMT), con epicentro en Sindirgi, en la provincia de Balıkesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD). EFE

