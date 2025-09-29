The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cuba envía condolencias a Vietnam por las muertes y daños del tifón Bualoi

Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Habana, 29 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este lunes sus condolencias a Vietnam por las víctimas y los daños materiales que ha provocado el azote del tifón Bualoi en ese país del sudeste asiático.

«Expresamos nuestras condolencias a Vietnam por las pérdidas de vidas humanas y los daños materiales provocados tras el paso del tifón Bualoi», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en X.

Además, manifestó la «solidaridad» del país caribeño y la «convicción de que el Partido, el Gobierno y el pueblo vietnamitas superarán estos difíciles momentos».

Al menos 11 personas han muerto y 13 permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, que tocó tierra la madrugada de este lunes después de que las autoridades ordenaran evacuar a casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

La mayoría de víctimas mortales ocurrieron en la provincia septentrional de Ninh Binh, donde el tifón provocó un tornado que arrasó una decena de casas y dejó nueve fallecidos, según informaron medios oficiales.

Los otros fallecidos son dos personas que fueron arrastradas por la crecida de las aguas.

El Gobierno de Hanói informó en su portal de internet que además 33 personas resultaron heridas y decenas de casas y edificios han sufrido daños debido al desastre natural.

Vietnam fue duramente golpeado en septiembre del año pasado por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido la nación asiática en las últimas tres décadas. EFE

rmo/jce/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR