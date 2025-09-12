The Swiss voice in the world since 1935

Cuba envía condolencias tras la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 12 sep (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, envió este viernes condolencias tras la explosión de un camión de gas en Iztapalapa (Ciudad de México), que ha dejado al menos nueve muertos.

“Nuestra solidaridad con las familias mexicanas afectadas y el Gobierno de la Ciudad de México”, agregó el canciller cubano en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, al este de Ciudad de México.

La Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana informó en X que suman nueve personas fallecidas, 55 hospitalizadas y 22 lesionadas que ya han sido dadas de alta de distintos hospitales, tras la tragedia.

El Gobierno capitalino precisó que ofrecerá un apoyo inicial de emergencia, que consistirá en una ayuda monetaria para que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente. EFE

lbp/jce/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR