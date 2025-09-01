Cuba envía sus condolencias a Afganistán por las víctimas y daños tras el potente sismo

La Habana, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba envió este lunes un mensaje de condolencias al pueblo de Afganistán tras la sacudida de un potente terremoto de magnitud 6,0 que dejó más de 800 fallecidos y unos 2.700 heridos en ese país asiático.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias al pueblo afgano, en especial a los familiares y allegados de las víctimas», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

Un portavoz del Gobierno de facto talibán informó que el terremoto y sus réplicas ocurridos la pasada noche causaron la muerte de 800 personas en Kunar, mientras que en Nangarhar se registraron 12 fallecidos y 255 heridos. Estas dos provincias, las más afectadas, están ubicadas en el este del país, en la frontera con Pakistán.

El Ejecutivo anunció la creación de un comité especial de emergencia y la asignación de 1.000 millones de afganis (unos 10,8 millones de libras) para atender a las familias damnificadas, con el compromiso de ampliar los fondos si fuera necesario.

Miles de familias han quedado sin techo y en necesidad urgente de alimentos, agua y asistencia médica. La ONU, Unicef, la OIM y la Media Luna Roja ya han confirmado que tienen equipos desplegados en las áreas afectadas para coordinar la entrega de ayuda humanitaria.

Los terremotos son frecuentes en esta región, situada en el Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas del mundo, donde los sismos suelen ser poco profundos y por tanto más destructivos. EFE

