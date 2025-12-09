Cuba estima que la epidemia de chikunguña y dengue podría estar en «breve» bajo control

La Habana, 9 dic (EFE).- El Gobierno cubano estimó este martes que el país podría entrar en breve en «una etapa de control» de la epidemia doble de chikunguña y dengue, que suma ya cerca de 70.000 infectados.

La viceministra de Salud Pública de la isla, Carilda Peña, hizo estas declaraciones en la televisión estatal, donde indicó que el mantenimiento de la tendencia bajista de las nuevas infecciones en las últimas semanas lleva a pensar que el brote podría controlarse en el corto plazo.

«El país continua con igual tendencia, por lo que parece que vamos a entrar en más breve tiempo en una etapa de control» de la epidemia, explicó.

Peña informó que en la jornada previa se diagnosticaron 2.069 nuevos casos de síndrome febril inespecífico. La fiebre alta es el primer síntoma tanto del dengue como del chikunguña y sólo es después que se puede definir la enfermedad con precisión.

Esta cifra de casos de síndrome febril inespecífico es claramente inferior a los registros de la semana previa.

Además, se diagnosticaron 324 nuevos casos de chikunguña, con lo que el total de infectado por esta enfermedad en el actual brote en Cuba se elevan a 42.339.

Peña volvió a no ofrecer los datos de casos de dengue. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que emplea cifras oficiales cubanas, indicó este lunes que el número de casos de esta enfermedad en lo que va de año en Cuba ascendía a finales de noviembre a 25.995.

El Gobierno cubano ha explicado en repetidas ocasiones que estas cifras de infectados son un subregistro porque muchos enfermos no acuden a los centros médicos.

La viceministra de Salud Pública señaló asimismo que 71 personas permanecen en cuidados intensivos por dengue o chikunguña (una más que la jornada previa). De ellos, diez se encuentran en estado crítico pero estable (nueve son menores de edad).

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en junio y que los miles de casos registrados en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica que padece el país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y la atención a los enfermos, por falta de medicamentos y otros insumos sanitarios. EFE

jpm/gad