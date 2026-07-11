The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cuba expresa a España sus condolencias por las víctimas y daños del incendio de Almería

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este sábado sus condolencias por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería, sureste de España), que ha dejado ya doce víctimas mortales y 6.600 hectáreas calcinadas.

«Sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de España por el grave incendio forestal ocurrido en la localidad de Los Gallardos, en Almería, que ha ocasionado varias víctimas, heridos y daños materiales», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

Las autoridades españolas han informado que hay 540 bomberos trabajando en la extinción del fuego, además de helicópteros, aviones de carga en tierra, aviones anfibios, helicópteros bombardero y drones.

España registró este año 15 grandes incendios de más de 500 hectáreas entre el 1 de enero y el 5 de julio, duplicando la media de siete grandes incendios anuales para los últimos diez años, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica, anteriores al actual fuego de Almería. EFE

rmo/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR