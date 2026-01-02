Cuba expresa solidaridad a México tras el sismo de magnitud 6,5

La Habana, 2 ene (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó este viernes su solidaridad con el pueblo y Gobierno de México tras el sismo registrado en la mañana que ha dejado al menos un fallecido.

“Nos solidarizamos con el pueblo y Gobierno de esa nación por la pérdida de vidas humanas, los heridos y daños provocados”, apuntó en redes sociales el canciller cubano.

En su mensaje agregó que todos los “cooperantes” cubanos en la nación norteamericana “fueron contactados y ninguno presenta dificultades. “Están listos para prestar la ayuda necesaria”, agregó Rodríguez en su mensaje.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México ha registrado 420 réplicas, tras el sismo de magnitud 6,5 ocurrido durante la mañana de este viernes con epicentro en el sureño estado de Guerrero, que según las autoridades no ha dejado daños mayores.

El sismo fue reportado por la institución a las 07:58 horas (13:58 GMT) a 4 kilómetros al suroeste de la localidad de San Marcos, Guerrero y activó la alerta sísmica en varios estados del país.

La alcaldía Benito Juárez, en el sur de la capital mexicana, reportó la muerte de un hombre de 60 años, quien falleció mientras evacuaba el edificio donde residía. EFE

