Cuba expresa su solidaridad con España por los incendios forestales que azotan el país

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La Habana, 27 jul (EFE). – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha expresado este lunes su solidaridad con España por los incendios forestales que azotan el país y que han afectado a más de 171.000 personas, entre evacuadas o confinadas.

“Cuba expresa sincera solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España, ante los devastadores incendios que enfrentan distintas provincias españolas”, ha escrito el jefe de la diplomacia de la isla esta jornada en redes sociales.

Rodríguez ha reiterado “la cercanía y apoyo en estos momentos difíciles” por parte de la nación caribeña.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha señalado este lunes que «quedan horas difíciles, complejas» para combatir los graves incendios forestales activos, que han quemado al menos 85.000 hectáreas los últimos días.

Según datos oficiales, 90.949 personas han sido afectadas en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo por los devastadores incendios, de las cuales 63.152 han sido evacuadas y otras 27.797 permanecen confinadas.

Además, el incendio de la provincia de Castellón (este), que ha quemado al menos 7.200 hectáreas, mantiene a 16.000 personas evacuadas, mientras unas 64.000 están confinadas.

Unos 400 efectivos terrestres y 25 aéreos han sido desplegados para combatir las llamas, aunque el humo no ha dejado afrontar el fuego con medios aéreos, informaron los reportes oficiales. Además, Grecia, Italia, Portugal y Turquía han enviado apoyo de medios terrestres y aéreos. EFE

cdg/icn