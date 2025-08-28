The Swiss voice in the world since 1935

Cuba expresa sus condolencias a Vietnam por las víctimas y daños que dejó el tifón Kajiki

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este jueves sus condolencias a Vietnam por la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados debido al impacto del tifón Kajiki en ese país asiático.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias al Partido, Gobierno y Pueblo de esa hermana nación, en especial a los familiares y allegados de las víctimas», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en un mensaje divulgado en las redes sociales.

El Gobierno de Vietnam, donde Kajiki tocó tierra el lunes en la región centro-norte con ráfagas de viento de hasta 150, informó en su portal oficial sobre la muerte de siete personas y 34 heridos, mientras los equipos de rescate buscan a un desaparecido.

Hanói, que planeó la evacuación de medio millón de habitantes antes de la llegada del tifón, indicó además que unas 10.000 casas quedaron dañadas o sufrieron inundaciones, que también afectaron a más de 81.500 hectáreas de cultivo de arroz y provocó la muerte de unas 2.000 cabezas de ganado.

El tifón también golpeó el martes a Laos y Tailandia con fuertes precipitaciones, mientras en China afectó a más de 100.000 personas a su paso el domingo por la provincia de Hainan (sur). EFE

rmo/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR