Cuba expresa sus condolencias a Vietnam por las víctimas y daños que dejó el tifón Kajiki

1 minuto

La Habana, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este jueves sus condolencias a Vietnam por la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados debido al impacto del tifón Kajiki en ese país asiático.

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias al Partido, Gobierno y Pueblo de esa hermana nación, en especial a los familiares y allegados de las víctimas», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en un mensaje divulgado en las redes sociales.

El Gobierno de Vietnam, donde Kajiki tocó tierra el lunes en la región centro-norte con ráfagas de viento de hasta 150, informó en su portal oficial sobre la muerte de siete personas y 34 heridos, mientras los equipos de rescate buscan a un desaparecido.

Hanói, que planeó la evacuación de medio millón de habitantes antes de la llegada del tifón, indicó además que unas 10.000 casas quedaron dañadas o sufrieron inundaciones, que también afectaron a más de 81.500 hectáreas de cultivo de arroz y provocó la muerte de unas 2.000 cabezas de ganado.

El tifón también golpeó el martes a Laos y Tailandia con fuertes precipitaciones, mientras en China afectó a más de 100.000 personas a su paso el domingo por la provincia de Hainan (sur). EFE

