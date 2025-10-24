Cuba extradita a México a Zhi Dong Zhang, supuesto traficante de fentanilo

La Habana, 23 oct (EFE).- El Gobierno cubano confirmó este jueves la extradición a México del ciudadano chino Zhi Dong Zhang, supuesto traficante de fentanilo a gran escala, detenido en la isla desde finales de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en una declaración que había entregado a las autoridades mexicanas, tras una petición formal de extradición, a esta persona, conocida como brother Wang y objetivo prioritario de la lucha contra las drogas de Washington.

Las autoridades mexicanas confirmaron este martes a EFE que esperaban que Cuba enviase en breve al detenido de regreso al país, de donde se fugó el pasado julio. EFE

