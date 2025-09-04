The Swiss voice in the world since 1935

Cuba lamenta la pérdida de vidas humanas en el accidente de funicular de Lisboa

1 minuto

La Habana, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba lamentó «profundamente» este jueves el «trágico» accidente de un funicular la víspera en Lisboa, que ha dejado al menos 16 muertos y 23 heridos.

«Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas en el trágico accidente de funicular en Lisboa», escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El ministro expresó además sus «condolencias al Gobierno y pueblo de Portugal, en especial a familiares y amigos de las víctimas» y deseó en nombre de Cuba una»pronta recuperación para los heridos».

El Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles, causando 16 muertos y 23 heridos, uno de ellos un menor de tres años.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

