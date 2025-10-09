Cuba llama a la «movilización internacional» para evitar una agresión de EEUU a Venezuela

1 minuto

La Habana, 9 oct (EFE).- Cuba alertó este jueves que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de EE.UU. para una eventual agresión militar a Venezuela y llamó a una “movilización internacional” para evitarla.

La Cancillería cubana reiteró en una nueva declaración sobre esta cuestión que “los peligros para la paz, seguridad y estabilidad de Nuestra América son reales e inminentes”.

Washington anunció a finales de agosto pasado que usaría “todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluyó el envío de buques y soldados al sur del mar Caribe, en aguas internacionales, cercanas a Venezuela. EFE

