Cuba marca un nuevo récord de apagones: hasta un 68 % del país a la vez sin corriente

1 minuto

La Habana, 6 mar (EFE).- Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este viernes, apagones que desconectarán a la vez hasta el 68 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, un máximo histórico según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social.

Desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, el mayor apagón se había registrado este lunes (64 %) seguido por las tasas de este miércoles y el 30 de enero pasado (63 %). EFE

jpm/seo