Cuba marca un nuevo récord de apagones: hasta un 71 % del país a la vez sin corriente

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La Habana, 3 jul (EFE).- Cuba marcará este viernes un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país, cuando el mayor apagón de la jornada desconecte simultáneamente el 71 % de la isla en el momento de mayor demanda energética.

Según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE, la cifra máxima de afectación registrada en el presente año había alcanzado hasta al 70 % de afectación en el horario “pico” (tarde-noche), en dos ocasiones este año: el pasado 26 de junio y anteriormente, el 14 de mayo.

El director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Lázaro Guerra, reconoció en televisión nacional que la afectación en esta jornada “será muy elevada” debido a que volvió a desconectarse del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la central termoeléctrica, Antonio Guiteras, una de las mayores del país, y que acumula en lo que va de año unas 17 salidas por averías.

Con esa unidad fuera del SEN, serán nueve las unidades de generación termoeléctrica que no estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento este viernes, de las 16 que posee el país caribeño, cuando esta fuente de energía es responsable de la generación del 40 % del mix energético.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de Estados Unidos, acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables de energía, especialmente con apoyo chino.

En estas condiciones, la UNE prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de apenas 944 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.206 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.236 MW.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

El Gobierno de la isla ha reconocido, además, que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es «crítica» y «extremadamente tensa», marcada por el bloqueo petrolero estadounidense y un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior. EFE

cdg/ajs