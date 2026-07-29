Cuba marca un nuevo récord de apagones: un 74 % del país a la vez sin corriente

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La Habana, 29 jul (EFE).- Cuba marcará este miércoles un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país porque se prevé que el mayor apagón de la jornada desconectará simultáneamente el 74 % de la isla en el momento de máxima demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Ésta es la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022. Los máximos anteriores, del 72 %, se habían alcanzado el 5 y 17 de julio de este mes. El récord coincide con la celebración en La Habana de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral).

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional. EFE

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