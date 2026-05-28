Cuba no ve avances en su diálogo con EEUU ni «responsabilidad» por parte de Washington

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La Habana, 28 may (EFE).- La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó este jueves que “no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington” y que desde la isla “dudan de la responsabilidad y seriedad del Gobierno de Estados Unidos con este proceso”.

Vidal detalló que, aunque el canal de intercambio «se mantiene abierto», «ciertamente no ha habido mucho progreso», pues de forma paralela desde Washington «se siguen adoptando medidas coercitivas muy dañinas» para la economía y la población cubanas, decisiones que arrojan «dudas en cuanto a responsabilidad y seriedad del Gobierno de EE.UU.»

Sin embargo, agregó la viceministra en los márgenes de una audiencia parlamentaria en La Habana, desde el Gobierno cubano «se sigue favoreciendo el diálogo» y no «se ve otra alternativa para resolver los problemas con Estados Unidos». EFE

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