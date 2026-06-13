Cuba no ve “interés real» de EEUU para concretar los 100 millones en ayuda humanitaria

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La Habana, 13 jun (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, consideró este sábado que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y su “departamento carecen de interés real en concretar” la oferta de los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria ofrecida por Washington.

“Les tomó más de 6 meses concretar el envío total de la primera ayuda valorada en tres millones de dólares. Cerca de cuatro meses, enviar una parte de los seis millones de dólares anunciados. ¿Cuánto podría tomarles concretar la de los 100 millones de dólares?”, señaló Rodríguez en sus redes sociales.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado en mayo pasado que reiteraba su oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.

La misiva señalaba, además, que la decisión de recibir esa asistencia recaía en el Gobierno cubano, que debía elegir entre “aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial” para la isla.

En este sentido, el canciller cubano recalco en esta jornada, que el Gobierno cubano “no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica y ridícula que esta parezca”.

A su vez, cuestionó la significación para la isla del monto de los 100 millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos, “cuando su bloqueo económico y el cerco energético provocan afectaciones anuales de más de cinco mil millones de dólares”, afirmó Rodríguez.

“Tanta mentira y demora sólo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios. ¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?”, prosiguió.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

Los apagones se han multiplicado -porque el sistema eléctrico depende de combustibles fósiles para la producción energética- y el sector estatal se encuentra casi completamente paralizado.

EE.UU. presiona al Gobierno de la isla para que introduzca reformas económicas y políticas; y como parte de esa escalada, además del bloqueo petrolero, ha impuesto sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía. EFE

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