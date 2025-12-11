Cuba oficializa con un paquete legal la dolarización parcial de su economía

La Habana, 11 dic (EFE).- El Gobierno cubano publicó este jueves en la Gaceta Oficial una serie de normativas que oficializan el uso de divisas extranjeras en la isla, formalizando la dolarización creciente impulsada desde el Ejecutivo en medio de la grave crisis que sufre el país.

Las normativas afectan a todos los actores económicos, tanto personas jurídicas como naturales, y se refieren en repetidas ocasiones al tipo de cambio, pero no establecen una nueva tasa, como el Ejecutivo había prometido que haría en la segunda mitad de este año.

El decreto-ley 113, la resolución 140/2025 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), y las resoluciones 125/2025 y 126/2025 del Banco Central de Cuba (BCC) establecen «un nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas, con el objetivo de incrementar los ingresos en moneda extranjera y lograr un uso más eficiente de los mismos», apunta el sitio web oficialista Cubadebate. EFE

