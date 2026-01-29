Cuba ofrece condolencias «al pueblo» de EE.UU. por las muertes de la tormenta invernal

1 minuto

La Habana, 28 ene (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó este miércoles sus condolencias «al pueblo» de Estados Unidos por las muertes que ha ocasionado la tormenta invernal del fin de semana que ha impactado a dos tercios de ese país.

«Sentidas condolencias al pueblo de Estados Unidos por las decenas de muertos provocadas por una tormenta invernal y el frío extremo que está azotando varias zonas de ese país», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en X.

El número de víctimas mortales por la tormenta invernal ascendió hasta los 34, en su mayoría por hipotermia, mientras que 530.000 hogares continúan sin acceso a electricidad, según se informó el pasado martes.

Algunos de los fallecidos se han reportado en Nueva York, Tennessee, Pensilvania, Texas y en Iowa, entre otros estados.

Los más afectados por la falta de servicio eléctrico son Tennessee, donde más de 172.000 casas están desconectadas, Mississipi, donde hay 140.000, o Lousiana, con 99.200.

Además, miles de vuelos se han visto cancelados por el temporal. Según el portal FlightAware, este martes se han anulado 1.851 vuelos y 2.900 han sufrido retrasos.

La ola de frío que acompaña a la tormenta mantiene este martes las temperaturas por debajo de cero en buena parte del país, con máximas en torno a los -5 ºC (23 ºF) grados en zonas del interior y mínimas que, con el aire ártico, se sienten por debajo de los -20 ºC (-4 ºF) en algunos estados. EFE

