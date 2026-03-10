Cuba pide resolver controversias internacionales pacíficamente y con «igualdad soberana»

2 minutos

La Habana, 10 mar (EFE).- El Gobierno cubano se mostró este martes a favor de solucionar de forma «pacífica» las controversias internacionales y respetar la «igualdad soberana de los estados» en los diferendos internacionales, en lugar de la «amenaza» y el uso de la fuerza».

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, realizó estas declaraciones en redes sociales sin aportar un contexto claro, cuando la isla se encuentra en un momento crítico por la creciente tensión bilateral con Estados Unidos.

«Urge que prevalezcan en las relaciones internacionales el diálogo, la cooperación, el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de controversias y el compromiso con el multilateralismo, en lugar de la amenaza y el uso de la fuerza», indicó.

Rodríguez añadió que «se debe defender con firmeza el derecho inalienable a la libre determinación, y el derecho de cada pueblo a elegir su propio sistema político, económico, social y cultural, sin injerencias externas».

Washington ha elevado la tensión con Cuba en los últimos dos meses, agravando aún más la crisis estructural que sufre el país desde hace más de seis años.

De un lado, con sus intervenciones en Venezuela e Irán y, de otro, con el bloqueo petrolero a la isla, una medida que la ONU ha calificado contraria al derecho internacional.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado en varias ocasiones que su administración está negociando con representantes cubanos, algo que el Gobierno de la isla negó en los primeros momentos, pero ha dejado de hacer últimamente. EFE

jpm/nvm