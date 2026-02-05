Cuba prepara un plan de «desabastecimiento agudo de combustible» por la presión de EEUU

La Habana, 5 feb (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves en una inusual comparecencia televisada que su Gobierno prepara un plan de «desabastecimiento agudo de combustible» ante las presiones de EE.UU.

«Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos, en particular, son muy difíciles», reconoció el presidente ante un grupo seleccionado de periodistas.

EE.UU. cerró el flujo de petróleo venezolano a Cuba el 3 de enero, tras la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para aplicar aranceles a quien suministren combustible a la isla. Cuba precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas. EFE

