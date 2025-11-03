Cuba presenta al nuevo director técnico de su selección absoluta de fútbol

La Habana, 3 nov (EFE).- La Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) anunció este lunes la designación de Pedro Pablo Pereira como nuevo director técnico de la selección absoluta de fútbol de la isla y su debut en la serie amistosa de Concacaf 2025-2026, que acogerá República Dominicana del 12 al 15 de noviembre.

Pereira, quien obtuvo recientemente la licencia UEFA A en la escuela de entrenadores de la Asociación Italiana de Fútbol, fue asistente técnico de la selección insular en un periodo anterior y dirigió el equipo que compitió en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025.

El presidente de la AFC, Oliet Rodríguez, explicó en la presentación de Pereira que una de sus tareas inmediatas será consolidar la proyección de la selección nacional en torneos regionales y mundiales, según reporta la web deportiva estatal Jit.

Además, el nuevo director técnico -quien destaca por su experiencia en la formación de jóvenes jugadores y el manejo de torneos internacionales- se enfocará en la preparación del equipo de cara a las Series Concacaf. de carácter amistoso, donde la formación cubana se medirá en el grupo A primeramente con Santa Lucía y Martinica.

En marzo del próximo año jugará frente a República Dominicana y San Vicente y las Granadinas.

Para el seleccionador, en esa Serie el equipo mostrará una mezcla de jugadores jóvenes con otros experimentados y dijo que la idea es «incrementar la cantidad de elementos que puedan ser convocados a otros eventos de mayor complejidad».

«Esta es una excelente oportunidad para probar jugadores de cara al próximo ciclo competitivo, que comprende Liga de Naciones, clasificación a Copa Oro y más adelante la eliminatoria mundialista de 2030», señaló Pereira.

El fútbol es actualmente muy popular entre los jóvenes y las nuevas generaciones en Cuba, y se estima que aproximadamente el 40% de su población es considera aficionada al fútbol, aunque el béisbol es el deporte nacional por tradición. EFE

