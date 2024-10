Cuba presenta un informe sobre derechos de las mujeres en medio de críticas

3 minutos

Ginebra, 18 oct (EFE).- Cuba presenta este viernes en Ginebra un informe ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), en medio de las críticas de ONG y plataformas independientes que denuncian “falta de voluntad política” por parte de La Habana para enfrentar la violencia machista.

El informe oficial -de 38 páginas- menciona “la voluntad política del Gobierno cubano para el adelanto de las mujeres”, así como los “innegables avances” en la isla en cuanto a la protección de sus derechos.

Asegura que “existe protección efectiva, aunque no haya una ley específica sobre violencia contra la mujer”. Sin embargo, no menciona el término feminicidio o femicidio en todo el documento y no aporta cifras de violencia machista, pese a que el Gobierno reconoció 61 condenas por este tipo de crimen en 2023.

Un reporte paralelo para esta comisión realizado en conjunto por el Observatorio de Género de la plataforma independiente Alas Tensas (AT) y la ONG Prisoners Defenders critica “la falta de voluntad política” para enfrentar el problema.

“El contexto institucional cubano sobre la lucha contra la violencia de género está marcado por el ocultamiento de datos, la negación, la desinformación, el populismo punitivo, la criminalización del activismo que se desarrolla con perspectiva de género y la falta de voluntad política para enfrentar esta lacra”, critica el documento.

Denuncia asimismo la falta de refugios de acogida para las mujeres víctimas de violencia, la ausencia de una Ley Integral contra la Violencia de Género, así como que no se haya tipificado el feminicidio como delito específico.

En esa misma línea, la directora del centro de información legal Cubalex, Laritza Diversent, señaló en un comunicado “las graves deficiencias en el sistema de reparación para las víctimas de violencia de género en Cuba”, al intervenir en una reunión pública informal del CEDAW.

La abogada de la organización, con sede en EE.UU., destacó entre los problemas “la falta de un marco legal coherente”, lo cual “obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas”.

“Las leyes actuales no abordan adecuadamente las necesidades específicas de las mujeres y niñas ni incluyen garantías de no repetición o rehabilitación”, indicó, según un informe.

Señaló además el “rol cuestionable” de la estatal Federación de Mujeres Cubanas (FMC), debido a su dependencia y vinculación con el Estado y el Partido Comunista (único legal).

Las activistas independientes de AT y Yo Sí Te Creo han verificado 40 asesinatos machistas en lo que va de año en Cuba.

El oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género indicó en agosto pasado que los tribunales identificaron un total de 110 mujeres mayores de 15 años asesinadas por sus parejas o exparejas en juicios realizados en 2023.

La información sobre los feminicidios en la prensa cubana es escasa, pero en los últimos meses el oficialismo ha reconocido públicamente la dimensión del problema. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, pidió incluso «tolerancia cero» con la violencia machista. EFE

lh/jpm/ah