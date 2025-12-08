Cuba prevé otro apagón de récord: más del 62 % del país a la vez sin corriente este lunes

La Habana, 8 dic (EFE).- Cuba tendrá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que dejarán de forma simultánea más de un 62 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, lo que supone la mayor tasa registrada hasta el momento.

Se trata del tercer récord que marca esta variable en siete días, según los datos publicados por la estatal Unión Eléctrica (UNE) y cotejados por EFE, tras el 59 % del pasado lunes y el 61 % del viernes. También es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética. EFE

jpm/cpy