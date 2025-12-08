Cuba prevé otro apagón de récord: más del 62 % del país a la vez sin corriente este lunes

La Habana, 8 dic (EFE).- Cuba tendrá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que dejarán de forma simultánea más de un 62 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, lo que supone la mayor tasa registrada hasta el momento.

Se trata del tercer récord que marca esta variable en siete días, según los datos publicados por la estatal Unión Eléctrica (UNE) y cotejados por EFE, tras el 59 % del pasado lunes y el 61 % del viernes. También es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para el horario “pico” de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.268 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3.300 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.032 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.062 MW, según la UNE.

Actualmente, diez de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía deberían aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 100 centrales de generación distribuida (motores) y 5 motores de fuel no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró la semana pasada que para el próximo año podía esperarse que la situación mejorase «ligeramente».

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo. También atizan el descontento social en un país sumido en una grave crisis y han sido el detonante de las principales protestas de los últimos cinco años. EFE

