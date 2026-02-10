Cuba prevé para este martes un apagón récord en pleno asedio petrolero de EE.UU.

La Habana, 10 feb (EFE).- Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este martes, cortes que llegarán a dejar simultáneamente sin corriente a más de un 64 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, una tasa récord según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. con la intervención en Venezuela y la orden ejecutiva de Donald Trump del 29 de enero para impedir que otros países envíen crudo a la isla está llevando los apagones a cifras récord.

El Gobierno cubano anunció la semana pasada un durísimo paquete de medidas de emergencia para tratar de subsistir sin petróleo del exterior, cuando la isla apenas produce un tercio de sus necesidades energéticas. EFE

