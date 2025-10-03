Cuba prevé para este viernes su máximo de apagones con el 58 % del país a oscuras a la vez

La Habana (EFE).- Cuba sufrirá este viernes apagones simultáneos en hasta el 58 % del país, la mayor tasa de afectación registrada en unos tres años, según la previsión para esta jornada de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) y los datos cotejados diariamente por EFE.

La mayor cifra hasta la fecha se registró en febrero y septiembre pasado, con el 57 % del país sin corriente al mismo tiempo.

Los prolongados cortes eléctricos previstos para esta jornada se producen en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla caribeña, castigada por apagones diarios de más de 20 horas en amplias regiones del país y cinco apagones nacionales en menos de un año. EFE

