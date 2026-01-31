Cuba prevé un apagón récord con el 63 % del país a la vez sin corriente este sábado

1 minuto

La Habana, 31 ene (EFE).- Cuba tendrá este sábado apagones durante toda la jornada que dejarán de forma simultánea hasta el 63 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, lo que implica la mayor tasa registrada hasta el momento.

Se trata del segundo máximo documentado en enero, ya que hace diez días se previó el 62 % de la isla sin corriente.

Asimismo, implica la tasa más elevada desde 2022, cuando comenzaron a divulgarse los datos oficiales sobre apagones y EFE a cotejarlos.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible para su infraestructura de producción energética, a lo que se suman las presiones de Estados Unidos. EFE

lbp/mb