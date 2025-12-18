Cuba prevé un crecimiento del 1 % en 2026, la misma tasa proyectada y no cumplida este año

La Habana, 18 dic (EFE).- El Gobierno cubano prevé un «discreto» crecimiento económico del 1 % para 2026, la misma tasa que proyectó para el presente ejercicio y que no se va a cumplir, ya que el producto interno bruto (PIB) se ha vuelto a contraer.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, hizo este anuncio al intervenir ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unilateral), donde reconoció que en 2026 va a persistir el «complejo escenario» económico actual, con sus «amenazas» y «riesgos».

Cuba lleva más de cinco años sumida en una grave crisis. Entre 2020 y 2024 el PIB se contrajo un 11 % y, según admitió el propio Gobierno previamente en línea con otras previsiones externas, también va a decrecer este año. EFE

