Cuba reúne a su Consejo de Defensa Nacional, con presencia de Raúl Castro

1 minuto

La Habana, 16 oct (EFE). – El Consejo de Defensa Nacional de Cuba (CDN) se reunió para “aprobar las decisiones y planes” de sus órganos de trabajo en un encuentro presidido por el presidente del país, Miguel Diaz-Canel, y su antecesor, Raúl Castro, informó este jueves la prensa estatal.

La escueta nota, divulgada en todos los medios oficiales de la isla, no especificó los motivos de la inusual reunión realizada el miércoles, ni los temas de la misma, cuando este organismo se reúne sólo para situaciones de emergencia y por convocatoria.

Castro, de 94 años, fue presentado en esta ocasión como “jefe al frente de la Revolución”.

El informe sólo señaló que asistieron al encuentro, algunos cargos políticos y “otros altos jefes y oficiales” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

El CDN es el órgano superior del Estado que prepara al país para su defensa, desde tiempo de paz y vela por el cumplimiento de las normas sobre defensa y seguridad de la nación, según establece la Constitución.

Está integrado por el presidente del país, que a su vez designa un vicepresidente y a los demás miembros que determine la ley.

Puede asumir la dirección del país si se declara la guerra, o un estado de emergencia ante desastres naturales y catástrofes. EFE

