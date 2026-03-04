Cuba rechaza en «los términos más enérgicos» la expulsión de sus diplomáticos de Ecuador

1 minuto

La Habana, 4 mar (EFE).- El Gobierno de Cuba rechazó este miércoles «en los términos más enérgicos» la expulsión de todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, decisión del Ejecutivo de Quito que calificó de «arbitraria e injustificada».

«Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos» expresó la Cancillería cubana en un comunicado publicado en las redes sociales.

Además afirmó que esta acción «demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional». EFE

