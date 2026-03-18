Cuba rechaza que Costa Rica cierre su embajada en La Habana «bajo presión» de EE.UU.

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La Habana, 18 mar (EFE).- El Gobierno cubano rechazó este miércoles la «decisión unilateral» de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y reclamar la retirada de su personal diplomático del país centroamericano, decisión que consideró tomada «bajo presión de Estados Unidos».

«Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica limita sus relaciones con Cuba al ámbito consular», lamentó en una declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, destacando que fue una «decisión unilateral» y «sin ofrecer argumento alguno».

Además, criticó que «sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad», Costa Rica solicitase a Cuba retirar «al personal diplomático de su embajada en San José, señalando que ello no incluye al personal consular y administrativo, que podrá permanecer ejerciendo sus funciones». EFE

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