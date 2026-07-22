Cuba rechaza y califica de «hipócrita» la acusación de EE.UU. de «influencia subversiva»

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La Habana, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Cuba rechazó este martes «en los términos más enérgicos» y calificó de «hipócrita» un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que acusa a la isla de «influencia subversiva» contra ese país.

Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana afirma que se trata de «un mediocre panfleto de propaganda» que «pretende apuntalar el mensaje mendaz de que Cuba constituye una amenaza para los EE.UU., pretexto que dicho gobierno utiliza para el castigo colectivo y el genocidio contra el pueblo cubano».

Así mismo, el documento considera que «busca, mediante la construcción de leyendas acusatorias, fabricar consenso para una eventual agresión militar» contra Cuba.

«Resulta hipócrita que el Departamento de Estado (de EE.UU.) acuse a Cuba de promover acciones de subversión, cuando se conoce muy bien que es el gobierno estadounidense el que cada año destina decenas de millones de dólares de su presupuesto federal para subvertir el orden interno en Cuba, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano», añade el texto.

La Cancillería insular sostiene que el informe estadounidense se inserta en «el discurso del supuesto ‘terrorismo de izquierda'», que en particular atribuye al secretario de Estado, Marco Rubio, con el fin de «promover como el nuevo enemigo».

La declaración tilda de «mentira» el calificar a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo y asegura que «es evidente que ni en éste ni otro informe se pueden presentar pruebas, ni el más mínimo indicio para tan ilegítima acusación, pues no existe».

Además, el ministerio insiste en denunciar que en territorio estadounidense «han encontrado protección y total impunidad quienes financian, organizan e instigan actos violentos y terroristas contra Cuba».

Horas antes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, había reaccionado al acusar a Washington de recurrir «a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba».

«Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE.UU. Lo que ha hecho la Revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones, por legítimo derecho», escribió el mandatario en redes sociales.

El Departamento de Estado de EE.UU. publicó en la víspera un documento de cien páginas, titulado «Cuba. La capital del comunismo en el siglo XXI», en el que acusó a La Habana de intentar «socavar, degradar y desestabilizar a Estados Unidos» con espías y soldados, así como con estudiantes, intelectuales y ONGs.

El escrito también aseveró que el gobierno cubano durante 67 años «ha entrenado a terroristas, dado refugio a fugitivos, se ha infiltrado en el Gobierno de Estados Unidos», y que alberga «un número creciente de instalaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras», lo que supone «una amenaza singular para la seguridad nacional de EE.UU.».

Esta nueva confrontación se enmarca en la escalada de tensiones que ha colocado a las relaciones entre Washington y La Habana en uno de sus peores momentos desde enero cuando EE.UU. impuso un bloqueo petrolero a la isla, y a lo que sumó otras medidas adicionales de presión que han agravado la crisis económica y energética del país caribeño. EFE

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