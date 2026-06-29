Cuba recibe un nuevo cargamento de unas 15.000 toneladas de arroz donadas por China

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La Habana, 29 jun (EFE).- Un nuevo cargamento de unas 15.000 toneladas de arroz enviadas por China llegó a Santiago de Cuba como parte de un gran donativo dispuesto por Pekín como asistencia alimentaria de emergencia ante la grave crisis económica en la isla, informaron este lunes medios estatales.

Se trata del segundo lote de un donativo total de 60.000 toneladas del cereal considerado «un gesto que reafirma la hermandad entre ambos partidos comunistas y pueblos, así como los sólidos lazos de cooperación y solidaridad que unen a Cuba y China», señaló la embajada de La Habana en Pekín en las redes sociales.

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero pasado una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y el donativo de arroz. En 2024, China ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares a la isla.

China ha prometido «seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades» a Cuba y expresado su oposición a la «interferencia por parte de fuerzas extranjeras» en la isla, en referencia a las presiones del Gobierno de Washington sobre La Habana con un bloqueo petrolero que aplica desde enero y al que ha sumado otras medidas contra sectores vitales de la economía.

La Agencia Cubana de Noticias (ACN) señaló que los donativos se distribuyen «gratuitamente a la población y a instituciones sociales, en un contexto económico complejo marcado por limitaciones externas impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos».

La economía de Cuba arrastra una crisis severa, con una contracción económica del 15 % en los últimos cinco años, según reportes oficiales, y el país caribeño padece escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, junto a prolongados apagones y una elevada inflación.

La Habana y Pekín mantienen unas estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla. EFE

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