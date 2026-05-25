Cuba recibe un primer cargamento de arroz de donación enviado por China

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Las primeras 15.000 toneladas de arroz de las 60.000 que el gobierno de China enviará gradualmente a Cuba en las próximas semanas llegaron al puerto de La Habana, informaron este domingo medios locales.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, Cuba atraviesa una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos y medicinas, así como por prolongados apagones, situación agravada por el bloqueo energético que Washington le impone desde enero y el impacto de otras sanciones económicas estadounidenses.

«En el espíritu de la firme voluntad política de construir conjuntamente la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China, recibimos con profunda gratitud 15.000 toneladas de arroz enviadas por el pueblo, Partido y Gobierno de China», señaló en X el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

El mandatario destacó que ese «importante cargamento (…) marca el inicio de un nuevo donativo de 60.000 toneladas en total, que arribarán gradualmente» a la isla.

«Los entrañables lazos de amistad y cooperación que nos unen se fortalecen en momentos cruciales», apuntó.

Por su parte, el embajador chino Hua Xim subrayó que las 60.000 toneladas de arroz representan «la mayor ayuda alimentaria» que el gobierno de su país ha entregado a la isla «en los últimos años», según imágenes del acto de recibimiento de la carga transmitidas por la televisión cubana.

En ese acto, la ministra de Comercio Exterior, Betsy Díaz, explicó que el arroz chino llegará al país en cuatro embarques de 15.000 toneladas cada uno.

«A pesar de las limitaciones con el combustible, se realizan los máximos esfuerzos para garantizar» su distribución, afirmó.

China, uno de los principales aliados y socios comerciales de Cuba en Asia, denunció el jueves el «abuso de los medios judiciales», después de que Estados Unidos inculpara al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

«La parte estadounidense debería dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba», declaró a la prensa en Pekín el ministro de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

rd/dg