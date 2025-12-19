Cuba recibe un vuelo con 128 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos

La Habana, 19 dic (EFE).- Cuba recibió un nuevo vuelo con 128 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos, “en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales”, informó el Ministerio del Interior (Minint) de la isla.

El grupo, compuesto por 106 hombres, 21 mujeres y un menor de edad, regresó el jueves a Cuba, detalló en sus redes sociales el Minint.

Según la fuente, con esta operación suman 1.663 las personas retornadas en lo que va de año desde distintas naciones de la región en más de 50 operaciones de devoluciones de migrantes cubanos.

Las autoridades cubanas han recalcado “su compromiso con una migración regular, segura y ordenada”, al tiempo que advierten sobre el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Los Gobiernos de Cuba y EE.UU. tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados “inadmisibles” tras estar retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., durante el periodo fiscal 2024 llegaron a ese país un total de 217 615 cubanos, lo que eleva a más de 860.000 la cifra de los últimos cuatro años.

Con el segundo mandato del presidente Donald Trump las llegada de migrantes a Estados Unidos se han reducido de forma muy significativa.

Cuba registra desde hace más de cinco años una grave crisis económica, lo que ha generado un éxodo migratorio sin precedentes. EFE

