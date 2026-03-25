Cuba recibe una donación de 15.600 toneladas de arroz por parte de China

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La Habana, 25 mar (EFE).- Cuba recibió una envío de 15.600 toneladas de arroz de China que completa la donación acordada de 30.000 toneladas dispuesta por Pekín como asistencia alimentaria de emergencia ante la grave crisis económica en la isla, informó este miércoles la prensa estatal.

El donativo, que llegó al puerto de La Habana en el buque Loyalty Hong, es el último ejemplo del apoyo en diversos ámbitos, como el alimentario y el energético, que está prestando en los últimos años a la isla el Gobierno chino, un estrecho aliado de Cuba.

A finales del pasado enero, el presidente chino, Xi Jinping, aprobó una ayuda emergente a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

Se trata de la mayor donación de arroz anunciada para Cuba, un país que en los últimos años ha recibido múltiples envíos de alimentos para aliviar la gran escasez de bienes básicos y la elevada inflación.

En 2024, China ya había concedido una donación de 100 millones de dólares a la isla.

La llegada del donativo de arroz coincidió con una declaración del portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, en la que expresó su «firme oposición» al «bloqueo total» y las «sanciones ilícitas unilaterales» de Estados Unidos contra la isla.

«Instamos a EE.UU. a levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones, y a dejar de presionar a Cuba bajo cualquier pretexto», señaló el canciller chino.

El Gobierno de Washington ha intensificado su presión sobre Cuba desde principios de 2026 añadiendo al sistema de sanciones un bloqueo petrolero, una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

Esta política ha forzado la paralización de la producción eléctrica escalando la crisis de apagones, además de incidir en el abastecimiento de productos básicos.

La economía de Cuba atraviesa una crisis severa y prolongada, con una contracción económica del 15 % en los últimos cinco años, según reportes oficiales. La isla padece escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, junto a apagones masivos y una elevada inflación.

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla. EFE

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