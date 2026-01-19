Cuba recibirá 30.000 toneladas de arroz de China como asistencia de emergencia

La Habana, 19 ene (EFE).- Cuba recibió 4.800 toneladas de arroz, de un total de 30.000, enviadas como donativo por China como parte de un proyecto de asistencia alimentaria de emergencia para la isla, informó este lunes la prensa estatal.

Durante el acto oficial de recepción en La Habana, el embajador de Pekín, Hua Xin, afirmó que la isla recibirá próximamente el resto de toneladas del cereal (en dos entregas, de 15.600 y 9.600, respectivamente).

En ese sentido, el viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva dijo que el arroz será distribuido a la población de manera gratuita.

«Esta donación es expresión concreta de la cooperación ejemplar, incondicional y desinteresada» de China con Cuba, que además incluye el apoyo para incrementar la producción nacional de arroz y en otros sectores como el energético, apuntó el funcionario.

El embajador Hua Xin añadió que «frente a la compleja situación internacional actual, China siempre ha sido el socio más firme de Cuba».

Tras el paso del huracán Melissa por la región oriental de Cuba el pasado octubre, China envió donativos de alimentos y otros suministros como lámparas solares, materiales para techos y colchones para los damnificados del desastre meteorológico.

Cuba atraviesa una grave escasez de productos básicos, además de frecuentes apagones y una fuerte inflación debido a la crisis en que está sumido el país desde hace cuatro años por la conjunción de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y el impacto de algunas políticas económicas nacionales.

El país gasta 2.000 millones de dólares anuales en la importación de alimentos incluidos en la canasta básica (la asignación estatal de productos subvencionados por persona).

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla. EFE

