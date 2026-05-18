Cuba reconecta la totalidad de su red eléctrica tras un apagón masivo

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Cuba logró reconectar este viernes su red eléctrica nacional tras un apagón masivo que dejó sin servicio la víspera a siete de las 15 provincias de la isla, sometida a un bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos.

«Queda restablecido el Sistema Electroenergético Nacional», informó en la tarde la empresa eléctrica nacional UNE. No obstante, los apagones programados continúan debido a la limitada capacidad de generación eléctrica en el país.

Mientras, la termoeléctrica Antonio Guiteras, a unos 100 kilómetros de la capital y la más importante de la isla, continúa fuera de servicio por una avería.

La Habana acusa a Estados Unidos de la situación «particularmente tensa» de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones debido a la escasez de combustible. Washington, por su parte, asegura que la crisis actual es resultado de una mala gestión interna.

Desde que en enero la administración del presidente Donald Trump impusiera un bloqueo petrolero a Cuba, Washington solo ha permitido la llegada a la isla de un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo, que ya «se agotaron», según comentó el gobierno comunista.

La isla de 9,6 millones de habitantes no dispone de reservas de diesel ni fueloil, lo que ha tensado la situación en la generación eléctrica y disparado los apagones, que superan las 20 horas en la capital y las jornadas completas en provincias.

Los reiterados apagones han provocado manifestaciones en las últimas noches en la capital, con cacerolazos y quema de contenedores de basura.

Este viernes también entró en vigor en el país una medida del gobierno que establece precios variables para la venta de combustible en dólares en las gasolineras estatales, la mayoría sin operar por falta de combustible.

lis/jb/mvl