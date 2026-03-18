Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

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La Habana, 17 mar (EFE).- La compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que su red eléctrica quedó completamente reconectada este martes por la noche, casi 30 horas después del apagón nacional que sufrió la víspera, el sexto en 18 meses.

Una breve nota de la UNE indicó que se logró interconectar las quince provincias cubanas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la provincia Pinar del Río (extremo oeste) hasta las tres más orientales, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, las últimas por enlazar.

No obstante, la UNE explicó que, pese a este hito, se mantienen los cortes del servicio en amplias zonas de la isla debido a la baja capacidad de generación de energía.

El especialista de la UNE Linel Cruz explicó a la televisión estatal que en esta ocasión el proceso de restablecimiento del SEN ha sido «complejo» debido a que el uso de los motores de generación que permiten energizar más rápido las centrales térmicas estuvo esta vez restringido por la escasez de combustibles, fuertemente limitados en la isla por el bloqueo petrolero de EE.UU..

Aún faltan unidades de generación térmica que no han sincronizado con el SEN, una de ellas, la central Felton, una de las mayores del país, y que no está previsto que sincronice con el SEN hasta el próximo miércoles.

En La Habana, uno de los puntos donde más rápido se trabaja, ya el 55 % de los clientes tiene servicio, de acuerdo con datos de la UNE.

El sexto apagón nacional que registra Cuba en apenas año y medio tuvo lugar este lunes, sobre las 13.40 hora local (17.40 GMT) cuando, por motivos aún por establecer, el SEN experimentó una desconexión total.

Antes de este nuevo apagón general, la situación energética ya era crítica en Cuba. La Habana padecía apagones de unas 15 horas diarias y en las provincias lo cortes alcanzan hasta 48 horas.

La mayoría de las caídas del SEN, de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, aunque en algún momento también incidieron los desastres naturales.

La actual fragilidad del SEN se debe a la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero pasado por Estados Unidos.

Esta medida de Washington, que ha paralizado parte del sistema de generación eléctrico que precisa diésel y fueloil, está paralizando casi por completo la actividad económica de la isla y disparando el descontento social.

La crisis genera frecuentes averías en las obsoletas unidades de generación termoeléctrica (40 % del mix), con décadas de explotación a lo que se ha sumado un déficit crónico de inversiones y la falta de divisas para importar combustible para los motores de generación.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, cifras fuera de las posibilidades de Cuba. El Gobierno cubano culpa a las sanciones de Washington y habla de «asfixia energética».

La situación ha paralizado la economía, que ya se había contraído un 15 % desde 2020, y está disparando el malestar social.

En los últimos días se han registrado varias protestas, principalmente en La Habana, así como una manifestación en Morón (centro) el viernes pasado que terminó con un incidente de violencia y al menos cinco detenidos. EFE

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