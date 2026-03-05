Cuba reconecta su sistema eléctrico, pero los apagones siguen siendo generalizados

1 minuto

La Habana, 5 mar (EFE).- El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba anunció este jueves la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) luego de una avería la víspera, pero amplias zonas de la isla siguen sin corriente tras más de 20 horas.

«A las 5.01 de esta madrugada quedó interconectado el Sistema Eléctrico, SEN, desde Guantánamo (este) hasta Pinar Del Río (oeste). Continúa la incorporación de unidades de generación».

Una avería en una central térmica clave del país desconectó este miércoles el SEN para unos dos tercios del país, incluida La Habana, y la inmensa mayoría de ese área, con unos 6 millones de habitantes, sigue sin corriente desde entonces. EFE

