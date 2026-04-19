Cuba reconoce el apoyo de España, México y Brasil ante su grave situación humanitaria

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La Habana, 19 abr (EFE).- El Gobierno de Cuba reconoció el pronunciamiento conjunto de España, México y Brasil en el que expresaron su «enorme preocupación» por la grave situación humanitaria en la isla y piden respeto a su «integridad territorial», destacan este domingo medios estatales.

«Reconocemos el digno y solidario comunicado conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México, que expresa preocupación, llama a evitar acciones contrarias al derecho internacional que agraven las condiciones de vida del pueblo cubano e insta a respetar la integridad territorial de Cuba», escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de la red social X.

Rodríguez resaltó el pronunciamiento de los tres Gobiernos que «urge respetar la Carta de la ONU y el derecho internacional, en particular, los principios de la libre determinación, el respeto a la independencia y la soberanía de los pueblos, y de abstenerse a la amenaza y uso de la fuerza».

Los presidentes de España, Pedro Sánchez; México, Claudia Sheinbaum; y Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, suscribieron el documento al cierre este sábado de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Madrid, en el que reafirman su compromiso «irrenunciable» con «los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo».

Con ese deseo hacen un llamamiento a «un diálogo sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas», con el objetivo de encontrar «una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad», concluye la nota.

Asimismo expresaron que se comprometen «a incrementar de manera coordinada» su «respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano».

Este sábado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla no «aspira a la guerra», pero «tiene la responsabilidad de defenderse» ante una hipotética intervención militar de EE.UU..

Cuba anunció el 13 de marzo que había abierto un «diálogo» con EE.UU., pero indicó que se encontraba en «fases iniciales» y «alejados» de cualquier acuerdo.

Esta semana medios estadounidenses revelaban que el Pentágono está intensificando sus planes para una posible intervención militar en Cuba, pero el departamento de Guerra de EE.UU., en respuesta a una pregunta de EFE, pidió no especular sobre «escenarios hipotéticos». EFE

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