Cuba reconoce el diálogo con EE.UU. mientras arrecian las protestas y el descontento

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Juan Palop

La Habana, 14 mar (EFE).- El reconocimiento del Gobierno cubano de sus conversaciones con Washington llega en un momento crítico, con el tejido social de la isla tensionándose, como evidencian los repetidos cacerolazos por los apagones y la creciente contestación universitaria.

El bloqueo petrolero que inició EE.UU. en enero ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en la profunda crisis estructural de la isla, que va para su séptimo año, testando los límites del pueblo cubano, socializado en la épica de la resistencia.

La desaparición del combustible y el transporte público, el aumento de los cortes eléctricos hasta tasas récord, el incremento de los precios de los alimentos, el colapso de la entrada de divisas y el ostensible deterioro de los servicios públicos, están atizando el descontento.

La socióloga cubana Cecilia Bobes, autora del estudio ‘Protestas en Cuba. Más allá del 11 de Julio’, destaca en declaraciones a EFE que en la última semana se ha producido un «aumento explosivo» de las protestas.

«Llama la atención el involucramiento de estudiantes universitarios y el aumento del nivel de violencia de algunas de ellas. Por todo ello, creo que estas protestas de los últimos días muestran una renovación de la arena de conflictividad social», señala esta profesora universitaria e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México.

Durante todas las noches de esta última semana se han registrado protestas en distintas ciudades del país. Principalmente cacerolazos, pero también quemas de basura y gritos de consignas antigubernamentales, en barrios de La Habana y en otras localidades.

La mayor con diferencia es la que llevó a cientos de personas frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en Morón (centro), después de un apagón de más de 24 horas, entre gritos de «¡Corriente y comida!» y «¡Libertad!».

Un grupo reducido irrumpió entonces en el inmueble del partido y encendió una hoguera de grandes dimensiones frente a la puerta, al parecer con mobiliario del interior. Un medio estatal informó de cinco detenciones y testimonios en redes hablaron de heridos, extremos que EFE no pudo verificar de forma independiente.

Las costuras sociales también se han tensionado en el ámbito estudiantil. La Universidad de La Habana registró el lunes pasado su primera ocupación del espacio público en décadas cuando cerca de 30 jóvenes protagonizaron una sentada en la icónica escalinata del centro académico.

La protesta de los jóvenes no quedó ahí. Los estudiantes se están organizando en torno a un grupo llamado Acción de Reforma Universitaria que busca seguir impulsando sus demandas.

Estos jóvenes critican, por un lado, las condiciones actuales de aprendizaje, sin clases presenciales por la crisis energética, y también sin corriente ni conexión a internet gran parte del día por los apagones. Por otro, denuncian que ni las autoridades universitarias ni la oficialista Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) escucha y trata de atender y resolver sus demandas.

Está previsto que los miembros de Acción de Reforma Universitaria se reúnan este lunes en las instalaciones de la Universidad de La Habana con el ministro de Educación Superior, Walter Baluja, un encuentro que no será público.

Conversaciones con EE.UU.

En medio de este creciente malestar social, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel reconoció este viernes que su Gobierno ha iniciado un «diálogo» con EE.UU., tal y como Washington lleva semanas afirmando. La Habana, que inicialmente lo había negado, dejó de hacerlo hace días.

El presidente indicó, no obstante, que las conversaciones se encuentran en «fases iniciales» y que ambos países están «alejados» de cualquier acuerdo.

El objetivo es «buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen», dijo el presidente sin citar temas o ámbitos de negociación.

Agregó que estas conversaciones implican un «esfuerzo fundamental para poder avanzar en soluciones», así como en la «construcción de espacios de entendimiento» y «áreas de cooperación» que permitan a ambos países «avanzar en el entendimiento y alejarnos de la confrontación».

«Esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, también con sensibilidad, con responsabilidad y con mucha seriedad», subrayó Díaz-Canel.

Apenas unas horas antes, el Gobierno cubano había anunciado su decisión de excarcelar a 51 reclusos tras mantener contactos con El Vaticano. Hasta el momento, hasta 15 presos por motivos políticos en Cuba han salido de prisión, según registros de distintas ONG. EFE

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