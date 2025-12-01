Cuba reconoce sus primeras muertes por la epidemia de chikunguña y dengue

3 minutos

La Habana, 1 dic (EFE).- El brote de chikunguña y dengue que sufre Cuba ha dado un salto cualitativo este lunes, justo tres semanas después de que el Gobierno lo calificase de epidemia, con la confirmación por primera vez de muertes, en su mayoría de menores de edad.

El Ejecutivo cubano registró 33 muertes -21 de ellos menores- por ambas arbovirosis. Un total de 21 personas fallecieron por chikunguña (14 de ellos menores) y otros 12 por dengue (con 7 menores de edad).

El anuncio llega después de semanas de críticas de activistas, disidentes y especialistas, así como las denuncias en medios independientes, quienes censuraron la falta de transparencia gubernamental sobre posibles decesos por estas enfermedades.

El primer foco de chikunguña se detectó en julio (el dengue es endémico), pero no se tomaron medidas a nivel nacional hasta noviembre, cuando ya las cifras de enfermos se habían disparado.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) ha subrayado que aún existe una «amplia circulación» de las dos arbovirosis en todo el país y ha reconocido recientemente que por el momento no ha podido controlar el brote.

El dengue y el chikunguña -ambas transmitidos por la picadura del mosquito aedes aegypti- encontraron en Cuba un terreno fértil para esparcirse rápida y descontroladamente.

El país está sumido en una grave crisis económica, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con tesst para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos.

La falta de combustible y de camiones operativos ha limitado notablemente la recolecta de basuras -que se acumulan durante días en las calles- lo que ha facilitado los criaderos de mosquitos.

Las campañas estatales de fumigación también se han reducido de forma sustancial por la falta de personal especializado, productos químicos y el combustible para los equipos de fumigación.

Casi 40.000 casos de chikunguña

Según las autoridades sanitarias, la semana pasada se registraron 5.717 casos nuevos de chikunguña, con lo que suman 38.938 casos en esta epidemia, casi la mitad sólo en noviembre. Actualmente hay 93 enfermos graves, la mayoría de ellos menores de edad.

El Gobierno no ha aportado datos actualizados sobre los contagios de dengue y se ha limitado en afirmar que esta enfermedad tiene presencia en 14 de las 15 provincias del país. A principios de noviembre, las autoridades reconocieron un acumulado anual de más de 9.602.

El Ministerio de Salud Pública está definiendo los casos principalmente por sus síntomas, sin realizar pruebas masivas que confirmen clínicamente la presencia de la enfermedad, según han explicado las propias autoridades sanitarias.

El Ejecutivo ha reconocido que las estadísticas oficiales son un subregistro ya que un buen número de enfermos no acude a los hospitales para tratarse debido a la falta de medicamentos.

Cuba también enfrenta la epidemia con una sanidad pública en un mal momento: entre 2021 y 2024 el sistema sanitario perdió un 29 % de sus médicos y un 17 % de su personal de enfermería, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

En una intervención en la televisión estatal el 19 de noviembre, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, afirmó que el país tendrá que hacer frente a la epidemia con falta de «personal» y de «equipo». EFE

