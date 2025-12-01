Cuba registra 33 muertes por chikunguña y dengue, 21 de ellos menores de edad

1 minuto

La Habana, 1 dic (EFE).- El Gobierno cubano confirmó este lunes 33 muertes -21 de ellos menores de edad- por chikunguña y dengue en la primera ocasión en que se informa de fallecimientos por la epidemia de estas arbovirosis que sufre el país.

La viceministra de Salud Carilda Peña explicó en la televisión estatal que 21 personas murieron por chikunguña (14 de ellos menores de edad) y 12 fallecieron por dengue (con 7 menores de edad).

La epidemia, término usado por primera vez por el Gobierno el pasado 12 de noviembre, ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a las consecuencias de la grave crisis económica que padece el país. EFE

jpm/rf