Cuba registra 33 muertes por chikunguña y dengue, 21 de ellos menores de edad

2 minutos

La Habana, 1 dic (EFE).- El Gobierno cubano confirmó este lunes 33 muertes -21 de ellos menores de edad- por chikunguña y dengue, en la primera ocasión en que se informa de fallecimientos por la epidemia de estas arbovirosis que sufre el país.

La viceministra de Salud Pública Carilda Peña explicó en la televisión estatal que 21 personas murieron por chikunguña (14 de ellos menores de edad) y 12 fallecieron por dengue (7 menores).

Estas enfermedades «están causando mucho padecer» en el país, reconoció Peña. «Alertamos al cuidado de la familia, de los niños», agregó.

El Ministerio de Salud Pública registró la semana pasada 5.717 casos nuevos de chikunguña, con lo que suman 38.938 casos en este brote, casi la mitad solo en noviembre. Actualmente hay 93 graves, la mayoría de ellos son menores de edad.

Peña no aportó datos sobre la evolución del dengue en la isla, más allá de apuntar que se encuentra presente en 14 de las 15 provincias. También indicó que en la semana previa no se diagnosticaron casos de oropouche.

El Ministerio de Salud Pública (minsap) ha reiterado que las cifras oficiales son un subregistro porque un buen número de enfermos no acude a los hospitales para tratarse.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica que padece el país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos. EFE

jpm/psh