Cuba registra 33 muertos por chikunguña y dengue, 21 de ellos menores de edad

1 minuto

La Habana, 1 dic (EFE).- El Gobierno cubano confirmó este lunes 33 muertos -21 de ellos menores de edad- por chikunguña y dengue, en la primera ocasión en la que se informa de fallecimientos por la epidemia de estas arbovirosis que sufre el país.

La viceministra de Salud, Carilda Peña, explicó en la televisión estatal que 21 personas murieron por chikunguña (14 de ellos menores de edad) y 12 fallecieron por dengue (con 7 menores de edad).

La epidemia, término usado por primera vez por el Gobierno el pasado 12 de noviembre, ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse durante meses debido a las consecuencias de la grave crisis económica que padece el país. EFE

