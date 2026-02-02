Cuba registra la cifra más baja de turistas desde 2002, excluyendo los años de la covid-19

La Habana, 2 feb (EFE).- Cuba recibió en 2025 un total de 1.810.663 visitantes internacionales, lo que supone un 18 % menos que en 2024 y el peor registro desde 2002 (sin incluir los años de la covid-19), según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) difundidos este lunes.

Medios estatales publicaron que en diciembre llegaron a la isla 180.944 viajeros internacionales, el peor registro desde al menos 2022, aún con la pandemia.

Canadá, con 754.010 personas, y Rusia, con 131.882, fueron los dos principales mercados emisores de visitantes, acorde con el informe de la oficina estatal de estadísticas, pero con caídas interanuales del 12,4 y del 29 %, respectivamente.

Les siguieron Estados Unidos (110.005), México (56.438), Argentina (49.428), España (46.489) y Francia (36.884). Todos los principales emisores registraron retrocesos porcentuales de dos dígitos salvo Argentina y Colombia.

Los viajes a la isla de la comunidad cubana en el exterior también se redujeron sensiblemente, con una caída del 22,6 %, según la ONEI.

El Gobierno cubano reconoció en la última sesión parlamentaria que el sector turístico atraviesa una “situación compleja” y no cumplirá sus pronósticos de visitantes internacionales, que pretendía sumar 2,6 millones de visitantes internacionales en 2025.

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico de la isla durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país -y que repercute en los servicios y la experiencia-, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Cuba recibió 2,2 millones de visitantes internacionales en 2024, un total de 2,4 millones en 2023 y 1,6 millones en 2022, según datos oficiales.

Estas cifras quedan lejos de los máximos registrados en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones), números récord ligados al “deshielo” de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes tras la pandemia. EFE

